Als de komende dagen het besluit valt om minder water vanuit het IJsselmeer naar onze provincie te vervoeren, moeten de waterschappen lastige keuzes maken. 'Het gaat gewoon pijn doen.'

Dat zegt hydroloog Ronald Leeraar van waterschap Hunze en Aa's. Als inderdaad minder water onze kant op komt, zijn aanvullende maatregelen nodig om de droogte het hoofd te bieden.

'Je moet dan denken aan een uitbreiding van ons beregeningsverbod. Als we te weinig water hebben, wordt via een protocol steeds wat afgeschakeld.'

Zorgvuldig

'We gaan er zorgvuldig mee om', zegt Leeraar.

'Dagelijks bekijken we welke maatregelen we nog kunnen treffen in de huidige situatie. Daarom hebben we in het weekend ook nog besloten om pompen bij te zetten bij de opvoergemalen, nu we het water nog hebben. Op het moment dat het water op is, zullen we keuzes moeten maken.'

'Het is een lastige beslissing. En zeker als het extremer wordt, gaat dat gewoon pijn doen.'

'Druppel op een gloeiende plaat'

Het blijft heet. Mogelijk valt in het weekend een buitje.

'Voor de vakantiegangers een mooi vooruitzicht, maar voor ons als waterschap en voor de landbouw is het een ongunstige situatie', stelt Leeraar.

'We hebben al een tekort en dat buitje dat eventueel valt, is een druppel op een gloeiende plaat. Dat scheelt misschien één dag, maar de dag daarna gaat het weer vrolijk verder op de huidige voet.'

