Waterpeil zakt tien centimeter door stroomstoring Gemaal Vennix (Foto: Gerrit Mollema/Groningen in Beeld)

Het waterpeil in de omgeving van Musselkanaal is dinsdagmorgen tien centimeter gedaald. Oorzaak was een stroomstoring in de regio.

Door die stroomstoring vielen de pompen van gemaal Vennix uit. Binnen enkele uren zakte het peil. De stroomstoring begon rond half vijf morgen en duurde bijna drie uur. Nu de elektriciteit terug is werken de pompen van het gemaal weer. Het duurt enkele uren voordat het waterpeil weer op normaal niveau is, meldt Waterschap Hunze en Aa's. Toevoer uit IJsselmeer Donderdag wordt duidelijk hoe het gaat met de watertoevoer vanuit het IJsselmeer. De kans bestaat dat dit verminderd wordt omdat het peil van het IJsselmeer daalt. Dat heeft weer grote gevolgen voor de beregening door de boeren. Lees ook: - Twaalfhonderd huishoudens getroffen door stroomstoring