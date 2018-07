Rondje Groningen: Hangen er verborgen camera's in de douches van de jachthaven?

Een bordje met een waarschuwing schrikt af in de jachthaven Oosterhaven in Stad. En dat is niet het enige wat ons opviel voor Rondje Groningen vandaag.

1) Worden vaarders bespied in de Oosterhaven?

Worden vaarders die aanmeren in de Oosterhaven in Stad tijdens het douchen en toiletteren bespied? In de douche- en wasruimte van de jachthaven hangt een opvallend blauw bordje: 'Dit toilet is ter handhaving van de hygiëne voorzien van verborgen camera's!'

Het bordje doet bij meerdere Groningers de wenkbrauwen fronzen, merken we op de redactie. Het zal toch niet?

Tijd voor een belletje met de jachthaven. Eigenaar Christa Beuker is er wat verbaasd over: 'Waarom nemen ze dan geen contact met mij op?'. Ze moet er ook wel om lachen. 'Het is gewoon een grappig bordje, zo eentje die je bij de sigarenboer koopt. Net zoals 'Een slechte dag op een golfbaan is nog altijd beter dan een goede dag op kantoor'. Natuurlijk hangen er geen camera's.'

En toch kijk je even extra om je heen voor het douchen, vermoeden we.

2) De kogel in het grote gebouw

De aftakeling, pardon, de sloop van The Big Building, het oude postsorteercentrum bij het Hoofdstation Groningen, is begonnen.

3) Hitte op de plaat

Hitte is net even wat lastiger op een foto te vangen dan andere weersomstandigheden. Toch krijg je het bij sommige foto's uit de provincie al warm als je ernaar kijkt.

4) Zonnebloem groeit naar de zon

Zie je vermoedelijk niet elke dag: een zonnebloem van 3,5 meter.

5) Papiermolen dicht, stadsstrand is aan

De Groninger Internet Courant constateert het maar even: nu het openluchtzwembad de Papiermolen het hele jaar verbouwd wordt en dicht is, is het aardig druk op het stadsstrand... Wat een jaar voor de Papiermolen om dicht te zijn!

6) Luppo? Of toch Luppe?

PVV-Kamerlid Martin Bosma heeft een voorvader gevonden in de kerk in Bellingwolde. Maar hoe heet hij nou?

7) Winschoter stoot de Viral Top 50 én zomer binnen

We gaan eruit met een zomers nummer waarvan je het eerder warmer dan koeler krijgt. Excuus. Duguneh, huis-dj van Mambo Beach Club in Winschoten, stoot keihard de Viral Top 50 op Spotify binnen.

Hij maakte het nummer samen Emy Perez, die al eens meedeed met de audities van The Voice en in het voorprogramma van Earth, Wind & Fire stond. Zweten maar!

