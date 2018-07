Wat kruipt daar door die stadstuin? Een rattenslang van 1.20 meter!

De slang lag in een tuintje in Paddepoel (Foto: Stefan Bleeker/RTV Noord)

'Ik dacht eerst dat mijn collega's me goed wilden laten schrikken, dat het zo'n plastic gevalletje was. Maar toen tikte ik er tegenaan en schoot hij weg.' Tonny Vlaar van hoveniersbedrijf Bartelds vond maandag een rattenslang in de wijk Paddepoel in Stad.

'Het was om half acht in de morgen, dus ik was meteen wakker', lacht Vlaar. 'Het beest was zo'n 1.20 meter lang en lag gewoon in een tuintje, dus ik ben voor de rest van de week wel bij de les.'

Medewerkers van de Dierenambulance hebben de rode rattenslang inmiddels opgehaald.

Ongevaarlijk

Rattenslangen zijn ongevaarlijk voor mensen, maar met een lengte van 1.50 meter kunnen ze wel indrukwekkend zijn. In de buurt van Eelde zitten al jaren rattenslangen. In 2002 liet een dorpsbewoner vier slangen vrij in zijn tuin. In de omgeving werden daarna steeds meer rattenslangen gezien. Zelfs in Yde en Vries doken de dieren op. Het is onduidelijk of 'de rattenslang van Paddepoel' ook uit die buurt komt.

