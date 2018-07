Deel dit artikel:











De patat wordt duurder door de droogte Patat met (Foto: Snacknieuws/Flickr (Creative Commons))

Een bakje patat wordt waarschijnlijk duurder, als gevolg van de aanhoudende droogte. 'De prijs van de fritesaardappelen is in een maand tijd meer dan verdubbeld. Dat is enorm', zegt Jan Kraak van agrarisch handelshuis De Vries en Westermann.

'Je gaat het zeker merken in de frietkraam. Het grootste deel van de aardappeloogst is tegenwoordig bestemd voor de fritesindustrie. Wereldwijd zijn wij samen met België en de Verenigde Staten de grootste fritesexporteurs. Als hier de prijzen van de grondstof stijgen, zal overal de prijs stijgen.' 'Niet zomaar inruilen' Patat wordt gemaakt van een speciaal soort aardappelen. Die kan je niet zomaar inruilen voor een andere soort, die minder last heeft van de droogte. 'We zijn gewend aan een bepaalde kleur voor de frites en een bepaalde omvang. Als aardappelen slecht groeien, blijven ze te klein en krijg je dus allemaal kleine, korte frietjes. Van aardappelen die er niet voor geteeld zijn, is de kwaliteit totaal anders.' 'Soms kan je er wel een beetje concessies aan doen', zegt Kraak. 'Dat hebben we een paar jaar geleden ook gedaan. Dan wordt de norm een beetje bijgesteld.' 'Slecht nieuws voor de aardappelen' Het blijft warm en droog de komende periode. 'Slecht nieuws voor de aardappelen. Je kan beregenen, maar er zit ook een grens aan wat je kan beregenen. En op sommige plaatsen zijn al beregeningsverboden. Het is zeker een probleem.' Lees ook: - Zeg je patat of friet? Groningers weten het wel