Waterbedrijf vermindert waterdruk om vraag aan te kunnen

De waterdruk in onze provincie gaat naar beneden. Met die maatregel komt Waterbedrijf Groningen om aan de vraag naar water te kunnen blijven voldoen. Vooralsnog merken de mensen weinig tot niets van deze maatregel.

Maandag steeg het verbruik van water tot recordhoogtes. Er werd veertig procent meer water gebruikt dan op dezelfde dag vorig jaar. Daardoor kan de waterdruk wegvallen. Het gevolg is dat er geen water of bruin water uit de kraan komt.

Van vier tot half elf

'We merken dat van vier uur 's middags tot half elf 's avonds de kranen massaal worden opengezet. Dat kunnen onze buffers niet aan. Met alle gevolgen van dien', zegt Tabitha Petter van Waterbedrijf Groningen. 'Vooral in de provincie wordt veel water verbruikt. De mensen sproeien daar hun tuintjes en dat merken we echt.'

Geen tuin sproeien

Waterbedrijf Groningen doet met klem het verzoek om geen tuinen meer te sproeien. 'Als je het toch doet, gebruik dan gieters en water uit de vijvers of sloot', is het dringend advies van Petter.

Blijf wel drinken

Het blijft ook volgende week heet en droog. Is het mogelijk dat de watervoorraad op gaat? 'Daar is geen sprake van. We kunnen in water blijven voorzien, maar we moeten met zijn allen wel matigen', zegt Petter, die toch nog een advies heeft waardoor het waterverbruik niet zal dalen. 'Blijf water uit de kraan drinken. Met deze hitte is dat echt nodig.'

