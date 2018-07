SP: 'Wiebes houdt zich niet aan belofte'

Minister Eric Wiebes van Economische Zaken houdt zich niet aan de belofte dat de bewoners van 1588 huizen in het aardbevingsgebied voor 19 juli duidelijkheid zouden hebben.

Tot die conclusie komt SP-kamerlid Sandra Beckerman in Kamervragen hierover. Volgens het Kamerlid kan dat verstrekkende gevolgen hebben en speelt de bewindsman zelfs met levens.

Stress

'Kunt u bevestigen dat op deze manier het wantrouwen steeds groter wordt en er van herstel van vertrouwen absoluut geen sprake is? Bent u het met ons eens dat het vergroten van wantrouwen leidt tot stress, en daarmee tot grote gezondheidsrisico's met mogelijk de dood tot gevolg?'

Ze verwijst naar de belofte van de bewindsman tijdens het gasdebat begin deze maand, dat alle betrokkenen voor eind vorige week via een brief duidelijkheid zouden krijgen. Volgens Beckerman is dat niet gebeurd.

U gaf aan geen onrealistische dingen te beloven Sandra Beckerman tegen Eric Wiebes

Weer wachten

Het Groningse kamerlid: 'U gaf aan geen onrealistische dingen te beloven. Met die brief beloofde u: duidelijkheid over waar de mensen recht op hebben. Bent u op de hoogte dat in de brief gemeld wordt dat mensen weer moeten wachten op het zorgvuldig in kaart brengen van welke woningen zo snel mogelijk moeten worden versterkt?'

Volgens Beckerman hebben niet alle mensen die bij deze groep zouden horen, een brief gehad. Daarbij gaat het om betrokkenen die wel van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) te horen hebben gekregen dat ze hier onderdeel van uitmaken. Ook hebben ze al een versterkingsadvies gekregen, aldus het kamerlid.

