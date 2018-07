Westerwolde verhoogt bijdrage huishoudelijke hulp: 'Jarenlang onderbetaald'

Volgens wethouder Harrie Brunen van Westerwolde zijn medewerkers in de huishoudelijke hulp jarenlang onderbetaald.

Mede om die reden gaat Brunen (Gemeentebelangen) de gemeentelijke bijdrage aan de huishoudelijke hulp verhogen met ruim 230.000 euro.

Nieuwe cao

Dat doet Westerwolde door zich te conformeren aan een nieuwe cao, als eerste gemeente in Groningen. Landelijk gezien gingen alleen de gemeenten Weert en Zutphen Westerwolde voor.

'Als gemeente willen we in de nieuwe cao meegaan', zegt Brunen. 'We gaan daarom de tarieven verhogen richting de zorgaanbieders.'

Ondanks dat hij vindt dat zorgmedewerkers jarenlang zijn onderbetaald, trekt Brunen geen geld uit om het volgens hem te weinig gegeven salaris alsnog uit te betalen. 'We zijn geen zorgaanbieder: die betaalt het salaris. Achterstallig salaris gaan we dus niet terugbetalen: wel conformeren we ons aan de nieuwe cao.'

Miljoenentekort

Kortgeleden werd nog bekend dat Westerwolde vanaf volgend jaar jaarlijks één miljoen moet bezuinigen, onder andere door hoge kosten in de WMO. Toch vindt Brunen de extra bijdrage van bijna een kwart miljoen niet onverantwoord. 'Dit zat in de begroting, dus is het geen probleem.'

