Brandweer is extra alert vanwege de droogte

De aanhoudende hitte veroorzaakt niet alleen waterschaarste. Ook de kans op brand in de natuur neemt toe. Inmiddels rukt de brandweer bij een beginnende natuurbrand uit voorzorg met twee blusvoertuigen uit. Normaal is dat één.

'Dat is nodig, want door de droogte kan een natuurbrand zich veel sneller ontwikkelen dan normaal', zegt brandweercommandant Roelf Knoop.

Geen seconde verliezen

'Daarom gaan we met twee auto's en ook met toeters en bellen. Als het zo droog is, wil je geen seconde verliezen.'

Die tweede auto is vooral bedoeld om direct voldoende water beschikbaar te hebben.

'Alert op onze eigen mensen'

De brandweer houdt het welzijn van het eigen personeel extra in de gaten. 'We zijn er wel alert op dat onze mensen zelf niet oververhit raken. We laten ze elkaar sneller aflossen bijvoorbeeld.'

Waar in de provincie het gevaar op brand het grootst is, is volgens Knoop zo niet te zeggen. 'Dat hangt er ook vanaf waar het is. Op het moment dat een conifeer in brand vliegt die net naast een woning staat, is dat net zo gevaarlijk als een groot bosgebied.'

'Wees alert'

'We zijn heel scherp. En we roepen de mensen ook op om alert te zijn. Gooi geen flesjes weg, ook geen peuken. Wees voorzichtig met barbecues of kampvuren in de natuur. Doe dat niet. Dat helpt allemaal mee om de gevolgen zo beperkt mogelijk te houden.'

Er is geen algeheel stookverbod in onze provincie; dat is een zaak van de gemeenten. Knoop: 'Maar we hebben wel een advies gegeven om dat verbod op te leggen, zeker in openbare ruimtes.'

