Tarwedroger vat vlam; eigenaar blust De brandweer ter plaatse (Foto: Mark Heikens/112 Groningen)

In een loods aan de Johannes Kerkhovenpolder bij Woldendorp is dinsdagmiddag brand uitgebroken. In de schuur had een droger voor tarwe vlam gevat.

De eigenaar kon de brand snel blussen. In verband met de droogte voert de brandweer nog wel een uitgebreide nacontrole uit. Lees ook: - Brandweer is extra alert vanwege de droogte