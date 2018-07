Deel dit artikel:











Wie herkent deze overvaller van een bejaarde man? (Foto: Politie Groningen Stad en Haren)

Een 73-jarige Stadjer is vorige week dinsdag overvallen in de Soendastraat in Groningen. Dit gebeurde terwijl de man zijn hondje uitliet.

De overvaller greep het slachtoffer bij de nek. Hij trok zijn sieraden af en ging ervandoor. Signalement De verdachte is ongeveer 20 jaar oud en heeft een donkere huidskleur. De man heeft een normaal postuur en hij droeg een zwarte joggingbroek, een zwart T-shirt en een zwarte cap. Bewakingsbeelden De politie heeft beelden van een bewakingscamera op YouTube gezet. Het gezicht van de dader is daarop niet te zien.