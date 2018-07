Aanbesteding welzijnswerk in het Westerkwartier gaat gewoon door

De aanbesteding van het welzijnswerk in het Westerkwartier gaat gewoon door, ondanks een naderende rechtszaak. De plaatselijke groep Vlechter had de zaak aangespannen, omdat het tijdens de aanbestedingsprocedure door loting buitenspel is gezet.

'Het is heel spijtig, maar dit is de procedure', zegt burgemeester Henk Kosmeijer. Hij is woordvoerder namens de stuurgroep die uiteindelijk de welzijnsorganisatie kiest.

Eén organisatie



De nieuwe gemeente Westerkwartier wil één welzijnsorganisatie. Daarvoor mochten vier organisaties een presentatie geven. Drie van de vier zouden doorgaan naar de volgende ronde. Vooraf was afgesproken: bij gelijkspel volgt een loting.

Dat lot was toebedeeld aan onder meer Vlechter, een verzamelnaam voor de organisaties SPiNN, MEE, Vluchtelingenwerk en Vredewold/De Schutse. Het bedrijf verloor door loting en wordt daarom niet de welzijnsorganisatie van het Westerkwartier.

De groep kan zich niet vinden in de manier waarop de partijen zijn beoordeeld. Onder andere oud-directeur Piet Weites van Vredewold/De Schutse maakt zich kwaad.

'Niet goed gekeken'

'Er is niet gekeken naar de klanttevredenheid en er is ook niet gekeken naar het functioneren van de organisaties', zegt Weites. Vlechter heeft ondertussen een advocaat in arm genomen. 'Wij worden helemaal niet gewaardeerd. Jarenlang is hier hard gewerkt, dat kun je niet zomaar overboord gooien.'

Kosmeijer spreekt de uitspraken van Weites tegen: 'Wij hebben de procedure nogmaals kritisch bij langs gelopen. Naar onze mening is die netjes doorgelopen.' Kosmeijer vervolgt: 'Daaruit is dit nou eenmaal naar voren gekomen. Natuurlijk is het door de loting ontzettend onbevredigend, dat is heel wrang. Maar dit is een objectieve uitkomst van de procedure.'

Onzekerheid bij personeel



Betekent dit dan het einde voor de bedrijven die werken onder de naam Vlechter? 'Dat hoeft niet zo te zijn', zegt Kosmeijer. 'Wij beoordelen de instellingen ook op samenwerking. Wij hechten er namelijk waarde aan dat de huidige infrastructuur gebruikt wordt. Het is dus goed mogelijk dat een deel van het huidige personeel uiteindelijk aan de slag kan bij het bedrijf waarmee wij in zee gaan.'

Daar is nu nog weinig over te zeggen. Het winnende bedrijf besluit uiteindelijk hoe dat vorm gaat krijgen.

Rechtszaak



De rechtszaak staat gepland op 11 september. Er is geprobeerd om de rechtszaak naar voren te halen, maar dat is niet gelukt.

Tot die tijd gaat de aanbestedingsprocedure gewoon door. Eind augustus mogen de drie overgebleven bedrijven presentaties geven. Zij worden dan opnieuw beoordeeld. 'Maar deze keer houden wij de cijfers nog even voor ons', zegt Kosmeijer.

Afwachten

De stuurgroep wil de rechtszaak afwachten. Als de rechter besluit dat de procedure goed doorlopen is, kan de winnaar bekend gemaakt worden. Wint Vlechter, dan is de kans groot dat de gehele procedure opnieuw moet.

De drie overige partijen zijn Stichting Welzijn gemeente Zuidhorn, Tinten Welzijnsgroep en De Nieuwe Zorg Thuis.