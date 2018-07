Deel dit artikel:











Werkdruk neemt toe in het onderwijs, zelfs in de zomervakantie Leraren hebben al eerder gestaakt voor betere arbeidsvoorwaarden (Foto: ANP / Robin Utrecht)

Het onderwijs ziet als enige beroepsgroep in ons land voor het vierde jaar op rij de werkdruk toenemen. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek. Ook in de provincie Groningen is dit het geval.

Landelijk gezien zegt vijfenveertig procent van de leraren en docenten dat ze regelmatig moet overwerken. Hoge werkdruk 'Wat je ziet is overal dezelfde trend', zegt woordvoerster Simone van Geest namens de Algemene Onderwijsbond. 'De werkdruk onder leraren is enorm groot, de klassen zijn groot en passend onderwijs past lang niet overal. Dus de werkdruk is heel hoog. En als mensen een hoge werkdruk ervaren, dan gaan ze steeds meer overwerken.' Vrij is niet vrij In het Noorden is sinds afgelopen zaterdag de schoolvakantie ingegaan, maar dat betekent niet dat ook alle leraren vrij zijn. Van Geest: 'Ik sprak onlangs iemand uit Eindhoven, en die zei: 'Ja, ik zit nu nog mijn administratie weg te werken want ik heb nog zoveel dat ik moet afhandelen, zoals vakinhoudelijke beoordelingen'. Die was dus echt nog bezig.' Ouderwet onderwijs Van Geest denkt niet dat het met de, door sommigen als 'ouderwets' omschreven, organisatie van het onderwijs te maken heeft. 'Dit heeft gewoon heel veel met werkdruk te maken. Plus, onderwijzers zijn echt enorm toegewijde mensen. Dus die willen ook het beste voor hun leerlingen leveren. En dan kom je er niet af met een verhaal zoals: organiseer het maar beter. Die werkdruk moet gewoon omlaag.' Aantrekkelijk De oplossing ligt voor de hand, zegt Van Geest. 'We moeten zorgen dat het vak weer aantrekkelijk wordt, zodat er meer leraren weer voor de klas willen komen staan. We zien nu dat heel veel mensen niet meer kiezen voor een lerarenopleiding en dat is natuurlijk heel erg jammer.' Van Geest: 'Je zal moeten zorgen dat er betere salarissen komen. We hebben dit afgelopen jaar veel gestaakt, ook in het noorden van Nederland. We gaan 12 september weer naar Rotterdam. Er moet gewoon geld bij bij het onderwijs. Zodat de klassen kleiner kunnen worden, de werkdruk omlaag kan en dat er meer mensen geïnteresseerd zijn omdat ze wat beter kunnen gaan verdienen.' Lees ook: - Duizenden leerkrachten bijeen op stakingsmanifestatie: 'De maat is vol'

