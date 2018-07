Deel dit artikel:











Gerechtshof: 'Flitsfaillissement Heiploeg was in orde' (Foto: FPS/Jos Schuurman)

Bij het flitsfaillissement van garnalenverwerker Heiploeg in Zoutkamp waarbij veel mensen hun baan verloren, is geen misbruik gemaakt van het faillissementsrecht. Dat heeft het Gerechtshof in Arnhem in hoger beroep bepaald.

De zaak was aangespannen door de vakbonden FNV en CNV. Die beschouwden het 'voorgekookte' faillissement waarna direct een doorstart werd gemaakt, als een verkapte reorganisatie. Doorstart Heiploeg ging eind januari 2014 failliet en maakte meteen een doorstart onder de vleugels van visserijbedrijf Parlevliet en Van der Plas. Hierbij raakten negentig werknemers hun baan kwijt. De overige 210 werknemers mochten aan de slag bij het nieuwe Heiploeg, maar onder slechtere arbeidsvoorwaarden. Rechten behouden De vakbonden stelden dat er sprake was van een 'overgang van onderneming'. Daarom zouden de werknemers volgens de bonden hun rechten moeten behouden. Ze verloren hun zaak voor de rechtbank in Almelo, maar putten hoop uit een uitspraak, vorig jaar, van het Europees Hof. Dat was heel kritisch over deze constructie. Die hoop is nu de bodem ingeslagen, want het Hof volgt de redenring van de rechtbank. Lees ook: - Curator Heiploeg: 'Bonden hebben niks aan pre-pack uitspraak van Europees Hof'

- Vakbonden verliezen rechtszaak over doorstart Heiploeg