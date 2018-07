Arriva laat treinen uitvallen tussen Groningen en Veendam vanwege de hitte

Tussen Groningen en Veendam rijden geen treinen vanwege de hitte. 'We zien dat sommige storingen worden getriggerd door oplopende temperaturen. Daarom hebben we op voorhand besloten om de treinen op dit traject te laten vervallen.'

Dat laat een woordvoerder van Arriva weten.

De treinen rijden vanaf 19.23 uur weer. Reizigers die naar Veendam moeten, kunnen met de trein richting Winschoten naar Zuidbroek. Vanaf Zuidbroek rijden er pendelbussen.

Arriva weet nog niet of het deze week meer treinen laat uitvallen vanwege de hitte. 'Ik kan niet in de toekomst kijken, maar de weersverwachting voor de rest van de week is hetzelfde', aldus de woordvoerder.

