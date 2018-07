'Senator Henk Pijlman verdient al jaren boven Balkenendenorm'

De Groningse senator Henk Pijlman verdient jaarlijks zo'n 10.000 euro te veel, is zelfs meer gaan verdienen en is daarmee één van de twee Eerste Kamerleden die al jaren boven de Balkenendenorm uitkomt.

Dat is de conclusie van het journalistieke onderzoeksplatform Follow the Money (FTM) die het salaris van alle senatoren onder de loep nam.

Pijlman (D66) staat volgens FTM niet alleen: 'een vijfde van de senatoren heeft moeite zich aan hun eigen regels te houden.'

Over de norm

FTM concludeert dat Pijlman in zijn functie als voorzitter van de Hanzehogeschool in Groningen vorig jaar 190.425 euro verdiende. 'Terwijl zijn individuele norm op 181.000 euro is vastgesteld en het voltallige College van Bestuur zich in 2013 aan de Wet Normering Topinkomens (de vroegere Balkenendenorm, red.) committeerde.'

'Pijlman beroept zich op zijn overgangsrecht, meldt de jaarrekening van 2017. Maar in 2016 verdiende hij minder: 188.045 euro', schrijft FTM. 'Hoewel de overgangsperiode bedoeld is om bestuurders de tijd te geven geleidelijk te dalen, bestaat Pijlmans overgangsperiode uit loonsverhogingen.'

'Correcte toepassing van de wet'

Pijlman zelf is niet bereikbaar voor vragen van RTV Noord, maar laat bij monde van een woordvoerder weten dat hij zich houdt aan de reactie die hij tegenover Follow the Money heeft gegeven.

'Na vier jaar moet het salaris in drie stappen worden verlaagd. Dat is bij mij niet nodig', zegt Pijlman daar. Hji wijt de loonstijging aan een 'gestegen pensioenpremie'. Verder laat hij tegenover FTM weten dat zijn salaris volgens de externe accountant van de Hanzehogeschool 'een correcte toepassing' van de wet is.

Meer op of boven de norm

Uit het onderzoek van Follow the Money blijkt dus dat Pijlman niet alleen staat. Jopie Nooren van de PvdA verdient ook boven de Balkenendenorm (bijna 15.000 euro).

Twee senatoren verdienen precies het toegestane bedrag, naast hun andere betaalde nevenfuncties. Daarnaast zijn er nog elf senatoren die als toezichthouder van (semi)publieke organisaties hun bestuurders boven de norm laten verdienen.

Schokkend

Wim Voermans, hoogleraar staats- en bestuursrecht aan de Universiteit Leiden, noemt de bevindingen van Follow the Money, maar ook de reactie van de senatoren hierop 'betrekkelijk schokkend'.

'Een aantal senatoren lijkt zich van geen kwaad bewust.', zegt hij tegenover FTM. 'Ze schijnen het toucheren van vergoedingen die niet passen bij het dienen van een publieke zaak doodnormaal te vinden.'

Hij wijst er ook op dat de verdedigingslinie van de senatoren er steevast één is van 'niet langs dezelfde meetlat als anderen gelegd te kunnen worden'. 'Ze voelen zich kennelijk geprivilegieerd en boven het systeem staan,' constateert hij bij FTM.