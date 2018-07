Groningse Aafke is al weken op de vlucht voor bosbranden Zweden

'Je moet maken dat je wegkomt', vertelt Aafke Hassoldt. De Groningse is al ruim een week op de vlucht voor bosbranden in Zweden. Inmiddels is ze al voor de derde keer verkast.

Aafke woont sinds twee jaar met haar man in Zweden om haar droom na te streven: een eigen camping runnen in het midden van de natuur.

Nu worden haar huis en bedrijf bedreigd door bosbranden. Het Scandinavische land wordt al weken geteisterd door branden.

Vuur op vijftig meter

Vorige week kwamen de branden steeds dichter bij haar huis in Ängra, midden in Zweden. Aanvankelijk deed het huis van Aafke dienst als uitvalsbasis voor nooddiensten. Totdat het vuur nog maar op vijftig meter afstand was. 'Het ging heel snel door de wind', vertelt ze.

Ineens krijgen Aafke en haar gasten te horen dat ze binnen twee minuten moeten vluchten voor het vuur. Ze gaan naar een dorp in de buurt. Haar man Marco blijft achter om te blussen.

Opnieuw dichterbij

In het andere dorp is het twee dagen later ook raak. De brand komt steeds dichter bij. Opnieuw moet Aafke verkassen. Ze vertelt de gasten dat het beter is door te reizen. Zelf zit ze in over haar huis. Overleeft het de brand?

Dankzij de bluswerkzaamheden doorstaat het pand gelukkig de brand. Vrijdag kon ze terug naar haar huis. Maar het gevaar is nog niet geweken. De wind kan het vuur weer doen aanwakkeren.

Weg bij het blussen

Woensdag moet de Groningse opnieuw haar huis uit. Blusvliegtuigen besproeien het gebied uit voorzorg.

'Dan mag je niet in je huis zijn', legt ze uit. Op dat moment zit bij kennissen, 25 kilometer verderop.

Campinggasten

Grootste zorg is de camping weer in orde te krijgen voor de rest van de zomer. 'We hebben zo veel reserveringen staan voor de komende weken', zegt Aafke.

Ze is bepaald niet te spreken over de communicatie vanuit de overheid over de brand. Toch wil ze niet weg uit Zweden. 'Inmiddels is dit mijn huis.'

Paddepoel

Aafkes kinderen bestieren nu haar oude lunchroom in Winkelcentrum Paddepoel in Groningen. Zij kunnen het avontuur van hun moeder moeilijk bevatten.

'Je kunt het ook niet bevatten als je dit niet hebt meegemaakt', zegt Aafke.