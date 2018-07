Aanvalslustige Mollema vierde in eerste Pyreneeënrit

Bauke Mollema heeft opnieuw zijn goede vorm getoond in de Tour de France. De Groninger eindigde als vierde in de zestiende etappe, van Carcassonne naar Bagnères-de-Luchon.

De bergetappe in de Pyreneeën werd gewonnen door bolletjestruidrager Julian Alaphilippe, die eerder ook al de tiende rit won.

Grote kopgroep

Mollema sprong mee met een omvangrijke kopgroep. Op laatste beklimming van de dag, de Col du Portillon, probeerde Robert Gesink weg te rijden. Mollema achterhaalde hem, maar uiteindelijk was het Adam Yates die solo aan de afdaling begon. Daarin kwam de Australiër echter ten val in een haarspeldbocht, waarna Alaphilippe onbedreigd naar zijn tweede ritzege kon rijden.

Mollema sprintte vijftien seconden later in het groepje achtervolgers naar de vierde plaats, achter Gorka Izagirre en Yates. De groep met favorieten finishte bijna negen minuten na de Franse ritwinnaar.

Sprongetje in klassement

In de top van het algemeen klassement veranderde niets. Door zijn prestatie doet Mollema, zondag nog derde in de rituitslag, wel goede zaken in de stand. De kopman van Trek-Segafredo stijgt van plek 24 naar plaats 18. Zijn achterstand op klassementsleider Geraint Thomas bedraagt nu iets meer dan 17 minuten.

Boze boeren

Het begin van de etappe werd ontsierd door een protest van boze boeren. De rit werd stilgelegd omdat renners last hadden van pepperspray, dat door de politie ingezet werd om het protest te stoppen.