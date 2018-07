Mollema over 'idiote' protestactie: 'Triest dat ze de Tour daarvoor aangrijpen'

Een protestactie van boze boeren ontsierde dinsdag het begin van de zestiende Touretappe. Aan de pepperspray die de Franse politie inzette om de orde te herstellen, ontsnapte ook Bauke Mollema niet.

'Blijkbaar hielden ze geen rekening met de wind, waardoor de pepperspray in het peloton kwam. Ik had er niet zoveel last van, alleen mijn keel prikkelde wat. Andere renners moesten overgeven en hadden last van hun ogen.' Door het incident werd de etappe korte tijd stilgelegd.

'Idioten'

Mollema heeft geen goed woord over voor de actievoerende boeren, die onder meer de weg versperden met hooibalen. 'Idioten', noemt hij ze.

'Ze gooiden hekken en hooi op de weg, Dit was echt een gevaarlijk protest. Triest dat ze dit daarvoor aangrijpen.'



'Zwaarste dag tot nu toe'

Toen de etappe eenmaal vervolgd kon worden, was Mollema opnieuw een van de smaakmakers, met een vierde plaats als resultaat. De getoonde aanvalslust ging hem echter niet in de koude kleren zitten.

'Het was de zwaarste dag in de Tour tot nu toe. Eerst was het en kleine 100 kilometer telkens demarreren, daar heb ik veel energie in gestoken. De laatste klimmen ging het ook continu volle bak.'

Slippertje in de afdaling

Mollema probeerde op de laatste col in de buurt te blijven van koploper Adam Yates en diens eerste belager - en latere etappewinnaar - Julian Alaphilippe, maar dat lukte net niet goed genoeg.

'Ik kwam tien seconden na Alaphilippe boven. Dat krijg je dan niet meer dicht, want hij is misschien wel de beste daler van het peloton. Ik heb wel risico's genomen en slipte zelfs nog weg in de bocht waar Yates viel. Maar Alaphilippe was een stukje sneller.'

Woensdag wacht Mollema een korte bergetappe van slechts 65 kilometer, met onderweg drie zware beklimmingen.

Lees ook:

- Aanvalslustige Mollema vierde in eerste Pyreneeënrit

- Mollema en Slagter starten in Profronde van Surhuisterveen

- Mollema sprint om Touretappe, maar mist 'de echte snelheid'

- Mollema na beklimming Alpe d'Huez: 'Het gaat de goede kant op'