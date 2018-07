Deel dit artikel:











'Een wedstrijd is tien minuten volle bak beuken' Kanopoloër Jouke Sjollema (Foto: RTV Noord)

Een mix van rugby en handbal, maar dan vanuit een kano: dat is kanopolo. En laten we daar in Groningen nou net erg goed in zijn! Drie leden van de Groninger Kanovereniging komen volgende week met Oranje in actie op het WK in Canada.

Omdat de sport nog relatief onbekend is, legt oranje-speler Jouke Sjollema uit wat er zoal bij komt kijken. 1) Heupwerk 'Een wedstrijd is tien minuten volle bak kanoën en beuken. Verder komt er veel heupwerk bij kijken.'

2) Met toeters en bellen uitrukken Hoe smoor je een grote natuurbrand in de kiem? Op dat scenario heeft de Groningse brandweer zich goed voorbereid, vertelt commandant Roelf Knoop. En ook de nodige preventietips komen voorbij.

3) Beestjes, allemaal beeheestjes! Onweersbeestjes en muggen teisteren menig Groninger tijdens deze warme zomerdagen. Maar hoe ga je ze het best te lijf?

4) Doe je voordeel met deze warmtetips Nog meer tips! Hoe houd je het hoofd koel met deze hitte? En kun je eigenlijk al een eitje bakken op een putdeksel?