FC Groningen gemakkelijk langs De Graafschap in oefenduel

FC Groningen heeft in de Achterhoek gemakkelijk gewonnen van De Graafschap. Na 90 minuten stond er 1-3 op het bord.

FC Groningen begon goed aan de wedstrijd op sportpark De Munsterman in Silvolde. Na een kleine tien minuten kwam Groningen op een 1-0 voorsprong na een goal van Michael Breij, waar een uitstekende crosspass van nieuweling Chabot aan voorafging.

De Graafschap kon daar weinig tegenoverstellen en na een half uur kwam Groningen op 2-0 door een prachtige goal van Warmerdam. Doan zette hem na een prachtige actie helemaal vrij voor de keeper.

Alleen oud-FC Groningen-speler Stef Nijland kon in de eerste helft wat terugdoen voor De Graafschap, maar hij schoot vlak voor rust wild over.

Tweede helft

Na de rust wisselde Danny Buijs bijna het hele team. Alleen de in de eerste helft ingevallen Cassierra en doelman Jan Hoekstra mochten blijven staan.

Toch was de eerste kans van de tweede helft voor Groningen. Antuna dolde de halve De Graafschapverdediging, maar Mendes Moreira kon niet tegen de bal aanlopen. De thuisploeg kwam na 55 minuten terug in de wedstrijd door een goal van Thomassen die zich knap vrij draaide.

In het restant van de wedstrijd was FC Groningen nog het dichtst bij een goal, maar Antuna (solo en schot) en Mendes Moreira (vrije trap) waren net niet scherp genoeg.

Cassierra benutte vijf minuten voor tijd een strafschop en bepaalde daarmee de eindstand op 1-3.

Maximaal gaan

Trainer Danny Buijs was na afloop niet helemaal blij met de manier waarop een paar spelers van de FC presteerden.

'Ik snap dat het warm is. Je speelt maar een halve wedstrijd, maar dan wel volle bak. Twee of drie deden dat niet en daardoor komt de rest in de problemen. Als je dat niet op kunt brengen, dan moet je niet op voetbal gaan. Ook al is het warm, je moet dingen wel maximaal doen.'

Toch zag hij ook positieve kanten: 'Als je ziet wat er vandaag niet mee is. Dan moet je de groep een compliment geven dat we hier met 1-3 winnen.'