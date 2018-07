Oranje-Nassau Energie zet boorplannen boven Schiermonnikoog door

Na een gelukte proefboring heeft Oranje-Nassau Energie (ONE) besloten om voor het gas, wat twintig kilometer ten noordoosten van Schiermonnikoog te vinden is, een winningsvergunning aan te vragen.

Het gasconcern heeft de gemeente en actievoerders op het eiland hiervan op de hoogte gebracht.

ONE laat wel weten dat het nog niet zeker is of het gas ook uit de grond wordt gehaald. Daarvoor loopt nu een winbaarheid onderzoek. Wel is er alvast een vergunning voor de winning van het gas aangevraagd.

'Niet van deze tijd'

'Dat ze de plannen doorzetten is voor ons een teleurstelling. We hadden gehoopt dat ze onze boodschap zouden begrijpen. Gas is niet meer van deze tijd', vertelt Thom Vermeul namens de werkgroep Horizon die actie voert tegen de plannen.

Ze vrezen horizonvervuiling, aantasting van de Unesco werelderfgoed Waddenzee door de bodemdaling die zou ontstaan door de gaswinning.

'Ook komt het platform te liggen in een drukke vaarroute. Er zou zomaar een schip tegen het boorplatform kunnen varen. Een ramp is dan niet te overzien', vertelt Vermeul.

Weinig aandacht voor erfgoed

Vermeul krijgt bijval van zijn actiegenoten. 'Het lijkt alsof de gasboring op de rand of buiten het werelderfgoed Waddenzee valt en daarom maar goedgekeurd moet worden. Maar dat is niet zo. Het heeft invloed op het erfgoed', zegt Aafke Taekema.

'Er is in Nederland te weinig aandacht voor het erfgoed. Dat heeft onderzoek al uitgewezen'.

Strijd

De actiegroep Horizon is van plan de vergunning aan te vechten. 'We roepen iedereen die het Waddeneiland een warm hart toe draagt zich te verzetten. En dat zijn toch vele duizenden mensen die naar dit eiland komen', vertelt Thom Vermeul.

Ook is hij al bezig met het verzinnen van acties. Vermeul vermoedt dat de strijd lang gaat duren omdat de vergunningverlening een lang traject is. 'Maar we gaan de strijd aan'.

Wel is de actievoerder blij dat hij nu actief door het gasconcern geïnformeerd wordt over de stand van zaken. 'In het verleden overvielen ze ons met dit soort nieuws.'

We hebben niet zoveel gas gevonden als we gehoopt hadden, maar wel genoeg om een winningsvergunning aan te vragen Woordvoerder ONE Energie

Doorgaan

ONE heeft de winningsvergunning aangevraagd bij het ministerie van Economische Zaken nadat Hansa Hydrocarbons (Hansa) proefboringen heeft gedaan.

'De proefboring was succesvol. We hebben niet zoveel gas gevonden als we gehoopt hadden, maar wel genoeg om een winningsvergunning aan te vragen' vertelt een woordvoerder van ONE. 'Maar het is nog niet zeker dat het gas gewonnen gaat worden. Dat onderzoeken we nu.'

De gasproducent heeft een adviesbureau ingeschakeld om de procedure te begeleiden en gesprekken met de eilanders te voeren.

Fel verzet

Op en rondom het eiland is veel verzet tegen de toekomstige gasboring. In februari voerde Greenpeace actie en ketende een drietal mensen zich vast aan het booreiland waar de proefboringen op werden verricht.

Ook het gemeentebestuur van Schiermonnikoog is tegen de gaswinning boven het eiland.

