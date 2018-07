249 wooncontainers voor internationale studenten op Suikerunieterrein

Op het Suikerterrein in Stad komen 249 tijdelijke wooncontainers voor studenten. Ze zullen er volgens de gemeente Groningen maximaal tien jaar staan.

De containers zijn vooral bedoeld voor internationale studenten. De Gemeente Groningen, Rijksuniversiteit Groningen en Hanzehogeschool willen minimaal 500 tot mogelijk 1000 kamers vinden voor deze doelgroep.

Te laat

De plannen voor de wooncontainers voorzien dus straks in 249 nieuwe kamers die vanaf oktober beschikbaar zijn. Dat is een maand te laat, want de studenten begin in september aan hun studiejaar. De studenten die zich hebben ingeschreven voor deze units, krijgen gegarandeerd vervangende woning.

Slaapboten

Jorien Bakker, woordvoerder van de Rijksuniversiteit Groningen, hoopt dat ook alle andere studenten onderdak vinden. Maar het is de vraag of iedereen direct een permanente kamer kan worden toebedeeld. 'Zo niet, dan proberen we in ieder geval iedereen een tijdelijk onderkomen te bieden, zodat ze de eerste weken onderdak hebben.'

Opties zijn er volgens Bakker al, waaronder slaapboten.

