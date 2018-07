Brandweer extra alert: twee kleine branden snel geblust

In een weiland aan de Boslaan bij Wagenborgen heeft woensdagmorgen een bult gras in brand gestaan.

De brandweer had het vuur snel onder controle. De oorzaak van de brand is niet bekend.

Hoogezand

Ook aan de Johan Willem Frisolaan in Hoogezand moest de brandweer in actie komen. Een schuurtje en een heg zijn in vlammen opgegaan. Ook hier was het vuur snel uit en kan nog niets worden gezegd over de oorzaak.

In verbrand met de extreme droogte is de brandweer extra alert. Een kleine brand kan snel uitbreiden naar een grote.

