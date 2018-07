Zeven autotips in de hitte: 'Zet de airco niet op 17'

Wat moet je doen als je je auto nodig hebt met deze hitte? De ANWB probeert autorijden in deze dagen wat aangenamer te maken en geeft aircotips voor deze warme dagen.

Als je auto een tijdje stil heeft gestaan in de volle zon, dan is het niet raar dat hij van binnen erg warm is. Vooral als je interieur en bekleding donker zijn.



Tip 1: Even op je tanden bijten

Misschien heb je de neiging wat deuren open te zetten om de auto af te koelen, maar dat is niet heel effectief vanwege gebrek aan rijwind. 'Bijt daarom even een paar seconden op je tanden, zet je ramen open en begin dan te rijden.' Zo krijg je een koele luchtstroom en het is efficiënter dan de airco te laten loeien. Bij korte ritjes is het verstandig om het alleen bij deze stap te laten.

Tip 2: Klimaatbeheersing

Als de ergste hete lucht uit de auto is, zet dan je klimaatbeheersing op circulatie. Dat is het knopje dat je anders alleen gebruikt als je langs een vergierde akker rijdt. Dit voorkomt het aanzuigen van de hete buitenlucht, waardoor je interieur sneller afkoelt.

Tip 3: Niet op 17 graden



Als het buiten 30-35 graden is, zet dan je aicro niet op 17 graden. Het verdubbelt niet alleen je brandstofverbruik, maar als je uit je wagen stapt, vang je een enorme klap aan hitte. Het gevolg kan een loopneus zijn. Het advies van de ANWB is een aircotemperatuur van 22 graden.



Tip 4: Neem genoeg vocht mee

Heb je geen uitvoerige klimaatbeheersing, neem dan genoeg vocht mee. Red Bull of andere caffeïnehoudende drank in grote hoeveelheden zijn echter niet aan te raden achter het stuur.



Tip 5: De banden

Warme lucht zet uit, dus het kan maar zo zijn dat de banden van de auto, die je in hartje winter voor het laatst hebt opgepompt, nu een hoge spanning hebben. Dit is geen ramp, tenzij je van hogere snelheden houdt. In dat geval is het handiger om wat lucht uit de banden te laten lopen.



Tip 6: Geen kinderen en dieren in geparkeerde auto's



Deze tip zou volgens de ANWB eigenlijk overbodig moeten zijn. 'Het noemen van zaken als geen kinderen of dieren in je geparkeerde auto te laten lijkt ons niet heel erg noodzakelijk.'



Tip 7: Vermijd de warme uurtjes

Als de temperaturen echt hoog worden, dan is het raadzaam om de hele warme uurtjes (tussen 12-15 uur) in de auto te vermijden. 'Maar laten we niet te dramatisch gaan doen. We wonen nog altijd in Nederland en niet in Saoedi-Arabië.'

Lees ook:

- Droogterecord van 1976 is gesneuveld

- Liveblog hitte in Groningen: De zon laat zich alweer goed zien

- Brandweer extra alert: twee kleine branden snel geblust