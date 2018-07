Deel dit artikel:











Rondje Groningen: allemaal watjes in de lucht (Foto: Sven Jach / RTV Noord)

Het lijken net watten in de lucht, als je omhoog kijkt. Dit was niet het enige wat ons opviel voor Rondje Groningen. Zo zagen we een paar leuke foto's van Vakantie Speelstad, een filmpje dat niet overal in goede aarde valt en meer.

Elke doordeweekse dag om 21.00 uur zet RTV Noord de leukste en meest opmerkelijke (social media) berichten uit Stad en Ommeland op een rij in Rondje Groningen. 1) Vakantie Speelstad In de bibliotheek Veendam hebben vandaag kinderen en ouders een aantal huizen, een garage en een hamsterhuis gemaakt.

2) Zijn er alweer pepernoten? Martin Pijlman vraagt zich af of er alweer kruidnoten in de schappen van Jumbo of Albert Heijn liggen. Beide supermarkten zeggen dat hij nog even geduld moet hebben.

3) Waar is haas?

Dit kindje is haar knuffel Haas kwijtgeraakt. Wie oh wie heeft hem gezien?

4) De koe laat zijn mooiste kant zien Marianne Hilbolling maakte deze foto van een koe.

Even drie uur strijken

Ondanks de hitte was Henk de Haan vandaag drie uur aan het strijken.

5) Zonneschijn in de Prinsenhof Op Instagram werd deze foto van een jongedame in de Prinsenhof gedeeld.

6) Planten genieten van de zon Ook sommige planten genieten van de zon, net als Eveline Jonkers.

7) Watjes in de lucht Als je omhoog kijkt, lijkt het net alsof er allemaal watjes in de lucht zweven.

8) Wordt dit het droomseizoen van FC Groningen? FOX Sports maakte een promotiefilmpje voor het aankomende seizoen. Het valt niet bij iedereen in goede aarde. 9) Koeien zoeken verkoeling Ook de koeien in Lauwersoog hebben het warm, aldus Martin Postmus.

10) Een volgepakte Tonny van Leeuwen-tribune Brigita Groninga deelt deze foto van de Tonny van Leeuwen-tribune, die in het oude Oosterparkstadion was.

Rondje Groningen is er elke doordeweekse dag. Duik hier in het archief.