RetailPlan vangt bot: geen supermarkt op Industriepark Leek

De gemeente Leek hoeft niet alsnog een vergunning af te geven voor een supermarkt aan de Rodenburg en het Industriepark in Leek.

Dat blijkt uit een uitspraak van de Raad van State, de hoogste bestuursrechter van ons land.

Late reactie

De zaak was aangespannen door adviesbureau RetailPlan. Het adviesbureau uit Drachten meende dat de gemeente te laat gereageerd had op een vergunningsaanvraag van de supermarkt.

Volgens Wim Eilering van het adviesbureau was er door het late reageren van het gemeentebestuur automatisch (van rechtswege) een omgevingsvergunning voor een supermarkt verleend.

Nul op het rekest

De Raad van State ziet het anders. Zij stelt dat de vergunningaanvraag dubbelzinnig en niet eenduidig was. De aanvraag voor een omgevingsvergunning stond ergens onderaan een lange brief van RetailPlan over het ruimtelijke beleid van de gemeente.

Overigens is het niet de eerste keer dat Retailplan nul op het rekest krijgt van de Raad van State. Ook in andere gemeentes probeert RetailPlan met brieven automatisch verleende bouw(omgevings)vergunningen binnen te halen, zoals bijvoorbeeld in Appingedam.

