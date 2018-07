Peter de Grote Festival: zit er een nieuwe Janine Jansen tussen?

Vijftig jonge muzikale talenten vanuit de hele wereld zijn tien dagen in Groningen voor het Peter de Grote Festival. Het kamermuziekfestival biedt de jongeren lessen, workshops en de mogelijkheid op te treden voor publiek.

De concerten in het kader van het festival worden op verschillende plekken in het Noorden gehouden.

Conservatorium bruisend centrum

Het Prins Claus Conservatorium aan de Meeuwerderweg in Stad is de komende dagen het bruisend centrum van het Peter de Grote Festival. Niet alleen vindt daar een groot deel van de concerten plaats, het is ook de plek waar door de jonge muzikanten hard wordt gewerkt.

'Jong talent is het speerpunt van het Peter de Grote Festival,' vertelt Paul Komen, artistiek leider. 'Zo'n vijftig jongeren uit vijftien verschillende landen doen mee. Ze krijgen iedere dag les van onze docenten. 's Avonds kunnen ze naar optredens van die docenten en treden ze zelf ook op.'

Deelnemers uit alle windstreken

Het Peter de Grote Festival werd in 1997 voor het eerst gehouden. Toen was het vooral een samenwerkingsverband tussen het Groninger conservatorium en die in het Russische Sint Petersburg. Nu komen deelnemers uit alle windstreken. Het festival is een wisselwerking tussen professionele muzikanten en jonge mensen die dat hopen te worden. Voor het publiek levert dat een keur aan concerten op.

Ontstaan in grote nood

Zo staat een reprise van de opera Ontstaan in grote nood over kunstenaar Hendrik Nicolaas Werkman uit 1995 op het programma. De 29-jarige Stadjer Roele Kok zingt daarin de hoofdrol.

'Het is een moeilijke rol, het is heel ritmisch', vertelt de bariton. 'Gisteren toen we voor het eerst met hele ensemble repeteerden ging het fantastisch. Het is erg mooie muziek.'

De opera over Werkman werd geschreven door de in 2011 overleden Groninger componist Gerard Ammerlaan en is te zien in de Torenkerk van Winsum en in het Grand Theatre in Stad.

Gratis lunchconcerten

Het Peter de Grote Festival wordt op verschillende locaties in het Noorden gehouden. Een groot deel vind plaats in het conservatorium, waar dagelijks gratis lunchconcerten zijn. Het volledige programma is hier te vinden.