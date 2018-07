KEI-lopers zamelen geld in voor Ronald McDonald Huis

Stichting Ronald McDonald Huis Groningen is dit jaar het goede doel van de KEI-week, de studentenintroductieweek in de stad Groningen.

Het bestuur van Stichting KEI heeft voor het logeerhuis voor ouders, broers of zussen van zieke kinderen in het UMCG gekozen omdat het een lokaal en herkenbaar doel is.

Voorzitter Marc Boelsvan het Dagelijks Bestuur van Stichting KEI: 'Iedereen heeft wel eens van dichtbij ziekte meegemaakt. Dit is een verschrikkelijke ervaring voor de zieke maar ook voor de mensen om hem of haar heen. Als bestuur vonden wij dit heel herkenbaar en daarom vinden wij het Ronald McDonald Huis ook zo'n goed initiatief.'

Bij activiteiten

Deelnemers van de KEI-week kunnen geld doneren bij hun inschrijving en tijdens bepaalde activiteiten. De KEI-week heeft een tweede goed doel: de Voedselbank in Groningen. Eten en drinken dat overblijft gaat naar de Voedselbank.

Strandfestival en Kraantje Pappie

De studentenintroductieweek viert dit jaar zijn vijftigste editie. Al eerder werd bekend gemaakt dat er daarom op de donderdag in de week, 16 augustus, een strandfestival is voor alle Stadjers bij de Kardingerplas. Kraantje Pappie is de openingsact voor de studenten op maandag.

De afgelopen jaren deden zo'n 5000 tot 5300 deelnemers mee aan de KEI-week.

