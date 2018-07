Universiteit gaat samenwerken met Meyer Werft

De Groningse universiteit gaat samenwerken met scheepswerf de Meyer Werft in Papenburg. De kennis van de universiteit wordt toegepast in het productieproces van de werf en Groningse studenten krijgen de gelegenheid om er ervaring op de doen.

Het doel van de maandag getekende samenwerkingsverband is de invloed van zowel de wetenschap als de industrie in de noordelijke regio te versterken. Dat gebeurt aan de hand van om te beginnen drie concrete projecten op het gebied van IT, energie-efficiëntie en duurzaamheid. Die staan onder leiding van een drietal hoogleraren.

Wat zijn de projecten?

Zo kunnen nieuwe IT-ontwikkelingen de productie van schepen efficiënter maken en wil de Meyer Werft internationaal vooroplopen als het gaat om duurzaamheid. Het bijbehorende project behelst het ontwikkelen van een systeem voor wereldwijd erkende en gestandaardiseerde verslaglegging. Een ander project gaat over het bouwen van energiezuinige schepen.

Lees ook:

- Meyer Werft op personeelsjacht voor nieuwe orders