Provincie strooit tegen smeltend asfalt (update)

Hoewel Nederland deze week een hittegolf meemaakt, stuurt een aantal gemeenten in het land strooiwagens de weg op. Ook in de provincie Groningen is dat het geval.

Het is op plekken waar geen schaduw is zo heet dat het asfalt zacht wordt. Vooral op kruispunten trekt optrekkend verkeer het asfalt uit het wegdek.

Kwaliteit wegdek

Zout strooien helpt volgens de gemeenten tegen smeltend asfalt. Het zout trekt vocht uit de buitenlucht aan en koelt zodoende het asfalt. Daarnaast onttrekt het strooizout ook vocht aan het asfalt, waardoor het minder plakkerig wordt. Dit is ook het geval bij een t-splitsing bij Borgercompagnie, waar de provincie inmiddels zout heeft gestrooid.

Over het algemeen is de kwaliteit van het asfalt in Groningen echter (nog) voldoende, zegt woordvoerder Jan van der Meide van de Provincie Groningen.

Zand strooien

Op diverse plaatsen in de provincie Groningen is het wegdek zó aangetast, dat de provincie heeft besloten om daar zand te strooien in plaats van zout. Koeling door zout is daar niet nodig. Zoals op diverse rotondes in de provincie, voornamelijk in bochten. Op die plekken liet de slijtlaag deels los. Het gestrooide zand hecht aan het wegdek als nieuwe laag.

'Het gaat om kleine beetjes zand', laat Van der Meide weten. 'Als we te veel strooien, dan kan het gevaarlijk worden voor bijvoorbeeld motorrijders.'

