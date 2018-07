Deel dit artikel:











Lopend Vuur: Ik vind het te warm om te koken Loopt het water je in de mond... of het zweet nu al over je hoofd? (Foto: Pexels)

Nu de temperaturen buiten recordhoogten bereiken is het in de keuken bijna niet meer uit te houden. Of nou ja: het zweet loopt je in ieder geval over het gezicht.

Ga je de hitte achter het fornuis uit de weg en zoek je het gemak bij de afhaalchinees? Maak je alleen nog maar salades waar je het fornuis niet voor nodig hebt? Of maakt het je niet uit en blijf je gewoon aardappels koken en een balletje gehakt braden? Ons Lopend Vuur vandaag: Praat mee Als je deze dagen minder kookt, wat is dan je alternatief? Salades maken? Meer bestellen? Uit eten? Praat mee op onze facebookpagina of via 050-3188288. Je kan ook stemmen via de Instagram-app. Hitte verandert vakantieplannen weinig De hitte verandert mijn vakantieplannen, was ons Lopend Vuur dinsdag. Voor 81 procent van de 3095 stemmers is dat niet het geval. Zo'n een op de vijf stemmers zegt dus wél zijn vakantieplannen aan te passen.