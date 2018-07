Vanavond: Noord Vandaag vanuit Noordpolderzijl

Een bijzondere uitzending van Noord Vandaag vanavond: niet vanuit de studio, maar rechtstreeks op locatie vanuit Noordpolderzijl.

Daar staan we vanavond op de dijk, inclusief de hele bezetting: de presentator, onze verslaggevers, de social media-sidekick en natuurlijk de tafelgasten.

Verschillende plekken en dagen

Het is het startsein van onze zomerreeks, waarin we met Noord Vandaag zes keer op verschillende momenten vanuit allerlei plekken in de provincie komen. Welke zes plekken het precies worden, weten we nog niet. Drie geven we al wel weg: Noordpolderzijl, Winsum en Bourtange.

Vanaf 18.00 uur elk half uur

Noord Vandaag is er elke doordeweekse avond om 18.00 uur en wordt daarna elk half uur herhaald. Rond de klok van half acht zie je de uitzending in fragmenten op de website en in de app.