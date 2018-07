'Wie heeft de auto van mijn broertje gezien?'

Het zou dinsdag een mooi dagje Rome worden voor Marco Zwart en zijn vriendin Wendy de Vries. Het stel is op vakantie in Italië en wilde de hoofdstad wel zien. Als de dag erop zit, ontdekken ze dat de auto er niet meer staat.

'Dit betreft niet zomaar een auto, maar echt een bijzonder item. Het is echt een hobby voor broertje', schrijft de zus van Marco, Froukje Reukema-Zwart aan de redactie van RTV Noord. 'Ik heb de auto nu dik een jaar en helemaal zelf opgeknapt. Hij was motorisch-technisch net klaar', zegt Marco Zwart uit Warfhuizen.

Geen besef

'Het besef was er eerst niet en ik bleef rustig', zegt Zwart, over het moment dat hij ontdekte dat de auto niet meer op zijn plek stond en gestolen was. Hij heeft nog een paar rondjes gelopen op de parkeerplaats, maar zijn auto was er echt niet. Nu zijn ze onderweg naar een garage om een huurauto te halen. 'We blijven gewoon tot zaterdag.'



Opel Astra

De auto is dinsdag tussen 12:30 en 22:30 uur gestolen en het gaat om een Opel Astra G OPC die op de parkeerplaats bij Mammola bus- en metrostation stond. Het stel heeft inmiddels aangifte gedaan bij het politiebureau. De politie zoekt nu uit of de auto niet per ongeluk is weggesleept.