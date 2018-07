Schapen gedood door wolf: 'Als het weer gebeurt, houd ik ermee op'

Boer Laurens Krol uit Marum vermoedde het al, maar nu is het ook zeker: de vijftien dode schapen op zijn erf waren het werk van een wolf. Dat blijkt uit dna-onderzoek van het Faunafonds.

'Ja, ik had dit wel verwacht', reageert hij. Krol heeft nu recht op schadevergoeding. 'Ik krijg 90 euro per lammetje en 160 voor een schaap. De prijs is redelijk hoor, daar klaag ik ook niet over. Maar je bent er ook gewoon heel veel extra tijd aan kwijt.'

'Maar goed, we kunnen wel chagrijnig doen. Het is gebeurd', vervolgt Krol nuchter. 'Ik vond het alleen wel heel lang duren.'

De schapen werden in mei doodgebeten.

'Ik heb wel een beetje vertrouwen'

Volgens Krol is het de laatste tijd rustig rond de wolf. 'Ik heb wel weer schapen in het land gehad, toen is er niks gebeurd. Dus ik heb toch wel een beetje vertrouwen. Ik ga niet stoer zeggen dat de wolf niet meer komt, want dat weet je niet. Maar ik ben er niet meer zo bang voor.'

De boer uit Marum hoopt dat zijn kudde niet nog een keer aangevallen wordt. 'Ik heb mijn kudde weer aangevuld, maar als het weer gebeurt, houd ik ermee op.'

