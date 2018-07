Deel dit artikel:











Loszittende tegels op fietspaden door hitte Ook een fietspad bij Slaperstil trok krom (Foto: Patrick Wind/112 Groningen)

De Fietsersbond krijgt meldingen van fietsers over loszittende tegels en wijkende betonplaten, als gevolg van de aanhoudende warmte. Ook in Groningen is dat het geval.

Dat laat een woordvoerder van de bond weten. Poederig Door de hitte wordt het zand tussen de tegels poederig, wat ervoor zorgt dat ze los komen te liggen en in sommige gevallen omhoog steken. Ook beton trekt omhoog als gevolg van de uitzonderlijke temperaturen gedurende een lange periode. In onze provincie gaat het onder meer om een fietspad bij Slaperstil

Uitkijken 'In diverse plaatsen wordt er door de gemeente of politie voor gewaarschuwd. Fietsers moeten erop bedacht zijn dat dit kan voorkomen, want de situatie geeft alle reden om heel goed uit te kijken', aldus de woordvoerder. De bond kreeg in de afgelopen jaren al wel klachten over slecht wegdek door warmte, maar nu is het aantal meldingen uitzonderlijk hoog.