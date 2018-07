Zorgaanbieders voor nieuw zorgsysteem in stad bekend

Zorgaanbieders At Home First en de combinaties Lentis-Noorderbrug-Philadelphia en Werkpro-Cosis worden de hoofdaannemers in het nieuwe zorgsysteem van de stad Groningen. Met dat nieuwe systeem wil het stadsbestuur de kosten van enkele Wmo-taken beter beheersen.

De gekozen hoofdaannemers krijgen een stadsdeel toegewezen en een bijbehorende pot met geld. Daarmee komt er een vastgesteld budget waarvoor de Wmo-zorgtaken geleverd moeten worden.

Hoe zat het ook alweer?

Het nieuwe systeem deelt Groningen op in vier delen. In die delen worden enkele Wmo-zorgtaken aanbesteed. De huidige winnaars verzorgen met het beschikbare geld de zorg. De hoofdaannemer kan ook zorg inhuren via andere, kleinere, zorgaanbieders.

Wie gaat waar werken?

De combinatie Werkpro-Cosis gaat de scepter voeren in de stadsdelen centrum, Oude Wijken en stadsdeel Zuid. At Home First gaat aan de slag in het oosten van de stad en het grondgebied van de huidige gemeente Ten Boer. Het zuiden van de stad komt in handen van de combinatie Lentis-Noorderbrug-Philadelphia.

Wethouder is tevreden

'De winnende partijen voldoen ruimschoots aan alle kwaliteitseisen die we hebben gesteld', zegt zorg-wethouder Ton Schroor (D66). 'Ik heb dan ook alle vertrouwen dat deze partijen samen met gemeente en WIJ Groningen passende zorg en ondersteuning gaan bieden.' De zorgpartijen gaan de zorg vanaf 1 januari 2019 aanbieden.

De systematiek wordt nog niet ingevoerd in de gemeente Haren. De gemeente Groningen verwacht het systeem vanaf 2020 daar ook in te voeren.

