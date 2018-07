In het klein: zo gaat de Grote Markt eruitzien

Hoe gaat de nieuwe Oostwand van de Grote Markt eruit zien in 2020? In het informatiecentrum 'Groningen vernieuwt' is het te zien.

Daar is de maquette van het Groninger centrum aangepast met het nieuwe WestCord Hotel en het hoekgebouw van Merckt. Samen gaan beide gebouwen het gat in de Oostwand van de Grote Markt opvullen.

Appartementen Merckt verkocht

De bouw van beide panden is inmiddels in volle gang. Alle appartementen van Merckt, dat op de hoek van Poelestraat, Oosterstraat en Grote Markt komt, zijn inmiddels verkocht en de oplevering van het gebouw staat in de planning voor eind dit jaar.

In de Merckt komen onder andere een foodhall waarvan de ruiten helemaal open kunnen in de richting van de Grote Markt, Poelestraat en Nieuwemarkt. Ook krijgt het, net als het Groninger Forum, een dakterras.

Saillant detail is dat eind dit jaar naast de Merckt ook de oplevering van de ruwbouw van het Groninger Forum is gepland. Alleen - ter herinnering misschien - begon de bouw daarvan in september 2011.

123 hotelkamers

Het WestCord hotel opent in 2020 zijn deuren. Op de begane grond komt dan 1000 vierkante meter horeca en op de bovenliggende etages komen in totaal 123 kamers.



Wie zelf een blik wil werpen op de toekomstige Grote Markt kan dagelijks terecht in het informatiecentrum Groningen vernieuwt op de Grote Markt, in het VVV-gebouw aan de Grote Markt.

Lees ook:

- Hoekpand Merckt wordt foodhall met eigen bierbrouwerij

- Dit wordt het hotel aan de Grote Markt in Stad

- Alles over de ontwikkelingen van de binnenstad