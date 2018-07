Deel dit artikel:











Bacterievuur bedreigt De Appelhof Boomgaard De Appelhof (niet op deze foto) heeft te lijden onder het bacterievuur. (Foto: Stefan Bleeker/RTV Noord)

In de historische vruchtboomgaard De Appelhof in Winsum moet flink gesnoeid worden. Een aantal vruchtbomen is aangetast door bacterievuur. Ook aan de Mentaweg bij Feerwerd zijn meidoorns aangetast.

Bacterievuur is een besmettelijke plantenziekte die veel schade kan veroorzaken in de

boomkwekerij, fruitteelt en openbaar en particulier groen. De kenmerken van de ziekte zijn een bruinzwarte verkleuring en het verdorren en verschrompelen van bloesems, bladeren en twijgen. Afzagen De bestrijding van de ziekte is lastig, want er zijn geen bestrijdingsmiddelen. Bestrijding beperkt zich tot het opruimen en verwijderen van zieke planten of plantendelen. Voor De Appelhof betekent het bacterievuur overigens niet dat snoeien volstaat. Een aantal ernstig aangetaste bomen moet geheel verwijderd worden. De aangetaste meidoorns aan de Mentaweg worden bij de grond afgezaagd.