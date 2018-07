Deel dit artikel:











Inbrekers slaan dertig keer hun slag in Stad en Haren Inbrekers braken in juli dertig keer in bij dertig woningen in Groningen en Haren. (Foto: RTV Noord)

Tijdens de zomervakantie wordt er bovengemiddeld vaak ingebroken en dat is deze maand niet anders. Woningen zien er verlaten uit en de post puilt uit de brievenbus. In Stad en Haren werd er in juli in dertig woningen ingebroken.

Dat laat de politie weten. Wat er uit de huizen is gestolen, is niet bekend. De politie raadt vakantiegangers aan om buurtgenoten in te lichten wanneer je op reis gaat. 'Schakel je buren in om de post weg te halen, gordijnen open en dicht te doen en een oogje in het zeil te houden.' Lichtschakelaars Ook vraagt de politie vakantiegangers gebruik te maken van instelbare lichtschakelaars, die op vaste tijden aan en uit gaan. Op die manier lijkt het alsof je huis bewoond wordt.