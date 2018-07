Landbouwverzekeraar Vereinigte Hagel verwacht dat de schade door droogte in onze provincie net zo erg wordt als in het recordjaar 1976. 'Dus is het mogelijk dat het voor ons een miljoenenkwestie wordt', zegt directeur Jan Schreuder.

Op dit moment voldoet nog geen enkele Groningse regio aan de criteria om voor een droogteclaim in aanmerking te komen, maar dat is volgens Schreuder een kwestie van tijd. Zo is de limiet in de gemeente Westerwolde al bijna bereikt.

Drempelwaarde voor schadevergoeding

Zodra de drempelwaarde van het neerslagtekort wordt overschreden, komt een teler voor schadevergoeding in aanmerking, legt Schreuder uit.

'Als een situatie aan de criteria voldoet, hanteren wij voor droogte een eigen risico van dertig procent. Schade-experts komen de opbrengstschade vaststellen, waarna wij maximaal zeventig procent van de door de teler opgegeven verzekerde waarde kunnen uitkeren.'

Bedragen

De bedragen waarover gepraat wordt in het geval van een schadevergoeding, lopen heel erg uiteen. 'Die variëren van tweeduizend euro tot twaalfduizend euro of hoger.'

'Het is dus mogelijk dat het voor ons dus een miljoenenkwestie wordt', vervolgt hij. 'De weersverwachtingen zijn ook zodanig dat het ook de komende veertien dagen droog blijft. En dan gaan we richting het recordjaar 1976. En als je praat over serieuze droogte, praat je ook over serieuze schade.'

Premies

Als Vereinigte Hagel veel droogteclaims moet uitkeren, dan is het volgens Schreuder niet meteen de bedoeling premies volgend jaar drastisch omhoog zullen gaan. 'We hebben een brede horizon en kijken niet alleen naar deze zomer, maar naar een langere periode', besluit hij.

