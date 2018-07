Ontvreemde kruiser duikt op in Friese wateren

De kruiser die bijna een maand geleden is gestolen uit de Zweedse Haven in Groningen, is woensdagmiddag teruggevonden. De waterpolitie trof het motorjacht aan op het water bij Grou.

Dat de dieven niet over één nacht ijs waren gegaan om de diefstal te maskeren, bleek wel uit het feit dat de romp van de kruiser in een andere kleur was geschilderd. Dat was echter buiten de oplettende waterpolitie gerekend.

Dader aangehouden

Het motorjacht is inmiddels in beslag genomen door de politie en de vermoedelijke dader van de diefstal is aangehouden.

