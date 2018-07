'We worden ingesloten door allerlei mijnbouwactiviteiten'

Vandaag was de uitzending van Noord Vandaag op een bijzondere locatie: op de dijk van Noordpolderzijl.

In dit artikel zetten we de leukste en belangrijkste fragmenten uit Noord Vandaag op een rij. Noord Vandaag wordt elke doordeweekse dag uitgezonden vanaf 18.00 uur op TV Noord.



1) Toch boren bij Schier?

Oranje-Nassau Energie heeft een winningsvergunning aangevraagd om gas te halen uit een veld boven Schiermonnikoog. Maar een booreiland twintig kilometer boven Schier zien de eilanders totaal niet zitten.

2) Helden van de zee

De Waddenzee is niet alleen een prachtig natuurgebied, maar herbergt ook gevaren. De reddingswerkers van de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij houden de boel in de gaten, en helpen waar nodig. Derk mocht bij hoge uitzondering mee aan boord van de Annie Jacoba Visser.

3) Groningse ontvlucht bosbrand in Zweden

Het was vanochtend ruig wakker worden voor de Groningse Aafke Hassoldt in Zweden. Twee jaar geleden verruilde ze haar eetcafé in Paddepoel voor een camping in de Zweedse natuur. Maar die camping wordt nu bedreigd door bosbranden. Haar zoons die achterbleven, maken zich zorgen.

4) Hete zomers van Jopke

Het droogterecord van de snikhete zomer van 1976 is inmiddels verbroken. Jopke Nienhuis, onze oud-weerman, heeft die zomer heel bewust meegemaakt. De Groningers maakten er destijds ondanks de hitte het beste van.

5) Wad loopt Derk daar?

Derk is met een club wezen hardlopen. 'We hebben van alles beleefd', zegt Derk. Bekijk hieronder de reportage:

6) Wees koel!

Voor de een is dit weer een hel voor de ander een zegen. Terwijl dit het ideale is moment om te trainen voor een WK Waterskien, puffen de bouwvakkers onder de brandende zon.

7) Basketbalkamp voor kinderen

Voor het sporten zijn de huidige weersomstandigheden niet ideaal. Toch zijn er weer ongeveer honderd kinderen die deze week meedoen aan het jaarlijkse basketbalkamp in Roden van onder andere Donar-speler Drago Pasalic.