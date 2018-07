Waterbedrijf Groningen: 'Vooral het sproeien baart ons zorgen'

Vooral het sproeien van de tuinen is Waterbedrijf Groningen een doorn in het oog. (Foto: ANP)

Terwijl je om de oren geslagen wordt met het advies om minder water te gebruiken, komen de pieken in het gebruik steeds hoger te liggen. Reden voor Waterbedrijf Groningen om nogmaals aan de bel te trekken: 'Ga bewuster met water om'.

Vooral het sproeien van de tuinen is de waterleverancier een doorn in het oog.

Zinloos

De productie van de waterleverancier zit bijna aan het maximum, al lijkt de waterafname vooralsnog geen limiet te kennen. Vooral 's avonds liggen de pieken steeds hoger. 'Mensen gaan dan bijvoorbeeld even de tuin sproeien', zegt woordvoerder Tabitha Petter.

'Dat baart mij zorgen, omdat het echt geen zin heeft. Het gaat vanzelf weer regenen, dan heb je weer een prachtig groen tapijtje.'

'Pak een gieter'

Petter heeft een simpel alternatief voor de sproeier: de gieter. 'Mocht je nou die ene mooie plant water willen geven, pak dan de gieter. Daarmee werk je veel gerichter. Met een sproeier bespuit je bijvoorbeeld ook een tegelpad. Daarbij komt dat een deel van het water verdampt en je verbruikt duizend liter per uur.'

Als de mensen zelf niet minderen, dan is dit helaas de maatregel die wij moeten nemen Tabitha Petter - Waterbedrijf Groningen

Vooral de Ommelanden

Waterbedrijf Groningen hoopt dat de zomervakanties er deels voor zorgen dat het waterverbruik afneemt. 'Die afname zien wij al in de stad Groningen, maar het zijn vooral de Ommelanden waar het watergebruik blijft stijgen. Op zich is dat logisch. Mensen in de stad hebben vaak geen tuin, maar op het platteland wel. Daar wordt veel gesproeid.'

Druk verder verlagen

Mocht het watergebruik blijven toenemen, dan is de kans groot dat de waterleverancier de druk nog verder verlaagt. 'Wij doen dat liever ook niet. Maar als de mensen zelf niet minderen, dan is dit helaas de maatregel die wij moeten nemen.'

