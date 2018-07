Basketbalkamp-coach Pasalic: 'Ik vind het normaal zomerweer'

Voor het sporten zijn de huidige weersomstandigheden niet ideaal. Toch zijn er weer ruim honderd kinderen die deze week meedoen aan het jaarlijkse basketbalkamp van onder anderen Donar-speler Drago Pasalic.

Bijna vijf dagen lang worden de kinderen in Sportcentrum De Hullen in Roden getraind door verschillende coaches, onder wie Donar-speler Drago Pasalic en zijn voormalige teamgenoot Stefan Mladenovic.

Water

Iets wat hoog op het lijstje staat deze week is water drinken. 'We proberen ze er elke dag aan te herinneren om veel water te drinken', laat Pasalic weten.

Zijn collega-coach Mladenovic vult aan: 'Kinderen zijn zo bezig met basketballen en plezier hebben, dat ze af en toe vergeten om te drinken en dat is wel heel belangrijk.'

'Veertig graden'

'Dit is niet nieuw voor mij. Ik vind het normaal zomerweer', lacht de Kroaat. Mladenovic weet dat het inderdaad nog erger kan. 'Ik heb wel eens een EK gespeeld in Macedonië, waar het veertig graden was, ook binnen. Dus dit valt reuze mee.'

