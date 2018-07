Deel dit artikel:











Lauwersoog is 'koelste' plek van Nederland Waar het bij sommige meetstations flink heet werd, mocht Lauwersoog zicht het 'koelst' noemen. (Foto: Jannes Wiersema)

Man, man, man, wat was het woensdag warm. Nou ja, tenzij je in de buurt van Lauwersoog woont. Dat was met een maximumtemperatuur van 25,7 graden de 'koudste' plek van Nederland.

De provincie Groningen kent twee meetstations, namelijk Lauwersoog en Nieuw-Beerta. Op laatstgenoemde plek werd het tropisch warm met 30,3 graden. 35,1 graden Voor de stad en directe omgeving is het station vlak over de grup in Eelde. Daar tikte de temperatuur 30,4 graden aan. Het Noord-Limburgse Arcen was het met 35,1 graden de warmste plek. Het blijft warm Ben je wel een beetje klaar met de warmte? Dan hebben we slecht nieuws voor je. Donderdag en vrijdag wordt het nog warmer, plaatselijk 35 graden. Zaterdag volgt mogelijk een verkoelende bui, maar het blijft zeker nog tot na het weekend 26 tot 29 graden. Lees ook: - Liveblog hitte in Groningen