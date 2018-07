Natuurbeheerders Schier houden hun hart vast

Op Schiermonnikoog worden door de aanhoudende droogte extra controles uitgevoerd. De boswachters van Natuurmonumenten houden hun hart vast.

Er geldt al een rook- en stookverbod op het eiland. Het is daarom verboden te roken in en rondom de bossen, heide- en duingebieden. Maar de kans op een brand blijft aanwezig met zoveel toeristen op het eiland.

Fatale gevolgen

'Er hoeft maar één persoon te zijn die een fout maakt en een sigaret in de duinen laat vallen en dan ja… We vrezen eigenlijk het ergste', vertelt boswachter Cynthia Borras.

'We houden extra controles en in het weekend zijn er ook extra toezichthouders. Dan zijn er vrijwillige boswachters op pad die mensen wijzen op het rook- en stookverbod', vervolgt Borras.

Ook hangen er posters bij campings, restaurants en de lokale VVV, waarop informatie is te lezen over het rook- en stookverbod.

Spanning

'Het is een spannende tijd', gaat Borras verder. 'Het is zeldzaam droog en dat merken we ook aan de natuur. Het gras, de struiken en de bomen beginnen er echt last van te krijgen.'

Ze maakt zich zorgen over het voedsel voor de trekvogels die jaarlijks naar Schier komen. 'Zo staat de lijsterbes vol in bloei maar deze is helemaal droog en het is de vraag hoeveel van de bessen de droogte overleven.'

Hopen op een bui

Het zou volgens de boswachter niet verkeerd zijn als er een bui komt. 'De natuur, maar ook de bezoekers van het eiland kunnen wel wat afkoeling gebruiken', besluit Borras.

Lees ook:

- Liveblog hitte in Groningen

- Overzicht: geldt in jouw gemeente ook een stookverbod?

- Brandweer: 'Verbied barbecues, kampvuren en vuurkorven'