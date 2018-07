VVD Westerkwartier vraagt fractievoorzitters zetel in te leveren

VVD Westerkwartier wil dat de fractievoorzitters Gert van Werven (Grootegast) en Harry Stomphorst (Marum) zich terugtrekken uit de gemeenteraad.

Van Werven en Stomphorst zetten onlangs de nieuwe partij Sterk Westerkwartier op uit onvrede met de gang van zaken binnen de VVD.

Gerommel

Het tweetal vindt onder meer dat ze te laag op de kieslijst staan. Van Werven liet vorige maand tevens weten dat 'er wat gerommel geweest met andere kandidaten en gerotzooi met het opstellen van het verkiezingsprogramma'.

VVD Westerkwartier vindt dat de keuze om een nieuwe partij op te zetten 'niet verenigbaar is met het uitdragen van het geluid van de VVD binnen het Westerkwartier'.

'Prima verstandhouding'

Van Werven is niet van plan om aan het verzoek van de partij te voldoen. 'Ik ben vanavond door Jarig Sipma, penningmeester van VVD Westerkwartier, gebeld met de vraag of ik mijn zetel wil inleveren. Maar daarop heb ik nee geantwoord.'

'In de fractie is momenteel gewoon een prima verstandhouding', vervolgt Van Werven. 'Ik ben in ieder geval VVD'er tot 1 januari en met mijn zetel hebben ze helemaal niets te maken, want ik ben op naam en persoon gekozen.'

Stomphorst liet weten dat hij de VVD hetzelfde antwoord gaf. 'Ik zie ook geen enkele reden om op te stappen', zegt hij. 'Ik heb mij bijna zestien jaar ingezet voor de VVD en wat er nu ineens van mij gevraagd wordt vind ik zeer teleurstellend.'

Helder signaal

Sipma vindt dat de VVD weinig te verwijten valt in het verzoek richting Van Werven en Stomphorst.

'De één is lijsttrekker voor hun nieuwe partij, de ander voorzitter. Wij vinden het onverenigbaar dat zij nu nog voor de VVD in de politiek zitten en ondertussen bezig zijn met een andere partij', zegt hij.

'Laten we eerlijk zijn: we moeten ergens een streep zetten. Ik snap hun argumenten wel, maar ik denk dat ons signaal vrij helder is', besluit Sipma.

