Lycurgus reist wat af in de voorbereiding

Voor Lycurgus wachten flink wat kilometers in de voorbereiding op het nieuwe seizoen. (Foto: JK Beeld)

In de voorbereiding op het nieuwe seizoen maken de volleyballers van Abiant Lycurgus flink wat kilometers. De Groningers trekken door Portugal, België, Duitsland en de eigen regio.

De eerste training van het nieuwe seizoen is gepland op donderdag 16 augustus in het Alfa-college Sportcentrum.

Regio

De oefencampagne begint vanaf zaterdag 1 september met vier wedstrijden in de buurt (Heerenveen, Uithuizen, Kollum en Emmen) tegen Draisma Dynamo en vervolgens drie keer tegen het Belgische Haasrode Leuven.

België

Van vrijdag 14 tot en met zondag 16 september spelen de Groningers in Leuven opnieuw drie keer tegen Haasrode, de nummer vijf van België.

Portugal

De Groningers zijn vanaf maandag 17 september vijf dagen in Lissabon voor een internationaal toernooi. De tegenstanders zijn dan onder meer de nummer twee van Portugal, Benfica, en Monza, de nummer tien van Italië.

Duitsland

Op zaterdag 22 en zondag 23 september speelt Lycurgus een internationaal toernooi in het Duitse Lüneburg. De deelnemers zijn Panasonic Panthers uit Japan, KPS Stocznia Szczecin uit Polen en SVG Lüneburg, de nummer zeven van Duitsland.

Supercup

De wedstrijd om de Supercup tegen bekerwinnaar Taurus is zaterdagavond 29 september in het Alfa-college Sportcentrum. Een week later begint de competitie.