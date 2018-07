Enkele inwoners van De Wilp hebben sinds kwart voor drie vannacht geen stroom. Volgens Enexis gaat het om zeven huishoudens.

De storing is in de buurt van de Van Akenweg.

'Een kleine storing, maar als je er last van hebt is het wel vervelend', zegt een woordvoerder van Enexis. 'Onze monteurs hebben de oorzaak niet kunnen vinden en dus moet er een meetwagen naar toe. Dat kan nog wel even duren.'